Кологривый признался, что хотел бы встретиться с Путиным

Кологривый признался, с кем мечтает поговорить
Никита Кологривый на показе фильма-сказки «По щучьему велению» в Российской государственной детской библиотеке
сказал, что очень хотел бы увидеть президента России Владимира Путина и поговорить с ним. Об этом пишут news.ru.
"Не по слухам, не с экранов, не еще как-то. Я бы хотел лично столкнуться с этим", — заявил Кологривый.
Актер добавил, что не видит людей, которые могли бы сравниться с президентом страны по интеллекту.
Вторым человеком, с кем мечтал бы поговорить Никита, является американский миллиардер Илон Маск.
Никита Кологривый стал широко известен публике после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но не только как талантливый актер, но и как человек с непростым характером.
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