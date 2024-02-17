Кологривый признался, что хотел бы встретиться с Путиным

Никита Кологривый на показе фильма-сказки «По щучьему велению» в Российской государственной детской библиотеке

сказал, что очень хотел бы увидеть президента России Владимира Путина и поговорить с ним. Об этом пишут news.ru.

"Не по слухам, не с экранов, не еще как-то. Я бы хотел лично столкнуться с этим", — заявил Кологривый.

Актер добавил, что не видит людей, которые могли бы сравниться с президентом страны по интеллекту.

Вторым человеком, с кем мечтал бы поговорить Никита, является американский миллиардер Илон Маск.