Волочкова рассказала о конфликте с Любомской

Анастасия Волочкова прокомментировала очередной иск от Екатерины Любомской. Напомним, конфликт между балериной и экс-солисткой длится уже не первый год.

Два года назад, как сообщала Анастасия, Екатерина сфотографировала ее во время справления нужды под елкой на участке, а затем выложила снимки в интернет. Был скандал. Волочкова обратилась в суд, Любомская вчинила встречный иск за оскорбления.

Фемида приняла сторону певицы. Волочкова была вынуждена выплатить соседке 360 тысяч рублей. Далее суд обязал Волочкову частично компенсировать певице расходы на адвоката — 40 тысяч рублей.

А недавно Любомская в очередной раз попыталась возбудить дело против Волочковой, но получила отказ от правоохранительных органов.

Сама балерина заявила журналистам «Комсомольской Правды», что этот вопрос ей не интересен.

«Я об этом треше никому не интересной тети, пытающейся пропиариться на моем имени за неимением своего, ничего не думаю. Я сейчас иду в балетный зал репетировать номера моего шоу «Одержимость», — сказала звезда.