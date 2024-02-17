Киркоров подарил детям Макеевки куклы в виде самого себя
Филипп Киркоров поехал в ДНР с гуманитарной миссией. Сначала Филипп Бедросович побывал в Горловке, где выступил перед пациентами и сотрудниками местной больницы. Поп-король зашел и в разрушенный концертный зал «Шахтер», где когда-то впервые прозвучал его хит «Атлантида».
А накануне певец приехал в следующий город - Макеевку. Как информирует «Комсомольская Правда», он привез детям города краски, раскраски, а также куклы в виде самого себя и другие подарки.
Самому Киркорову также был подготовлен подарок. Ребята, которые занимаются во Дворце детского и юношеского творчества имени В. Г. Джарты, исполнили танец под его хит «Зайка моя».
При посещении народным артистом России Филиппом Киркоровым Макеевки компанию ему составила уроженка Макеевки певица Марго, которая побывала на родине впервые за шесть лет. Она познакомила артиста с детским творческим коллективом «Родничок».