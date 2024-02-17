Киркоров подарил детям Макеевки куклы в виде самого себя

Филипп Киркоров поехал в ДНР с гуманитарной миссией. Сначала Филипп Бедросович побывал в Горловке, где выступил перед пациентами и сотрудниками местной больницы. Поп-король зашел и в разрушенный концертный зал «Шахтер», где когда-то впервые прозвучал его хит «Атлантида».

А накануне певец приехал в следующий город - Макеевку. Как информирует «Комсомольская Правда», он привез детям города краски, раскраски, а также куклы в виде самого себя и другие подарки.

Самому Киркорову также был подготовлен подарок. Ребята, которые занимаются во Дворце детского и юношеского творчества имени В. Г. Джарты, исполнили танец под его хит «Зайка моя».