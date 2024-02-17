«Никому не интересная тетя»: Волочкова о конфликте с солисткой «Стрелок»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о многолетнем конфликте с экс-солисткой группы «Стрелки» Екатериной Любомской. Ее цитирует kp.ru.
В 2022 году, по словам Волочковой, Любомская сфотографировала ее в пикантном виде под кустом на участке, после чего танцовщица обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Любомская, в свою очередь, подала в суд на балерину за оскорбления. В 2023 году Любомская выиграла суд и отсудила у соседки 360 тысяч рублей. Суд также обязал Волочкову частично компенсировать певице расходы на адвоката — 40 тысяч рублей.
Недавно певица снова написала заявление на Анастасию в полицию, но правоохранители отказались возбуждать уголовное дело.
«Я об этом треше никому не интересной тети, пытающейся пропиариться на моем имени за неимением своего, ничего не думаю. Я сейчас иду в балетный зал репетировать номера моего шоу «Одержимость», — сказала артистка.
По словам Волочковой, ее мысли занимает шоу, которое пришлось перенести после пожара на площадке «Известия Hall».
Она также рассказала, что «Одержимость» пройдет во Дворце Культуры Раменского.