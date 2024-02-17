«Никому не интересная тетя»: Волочкова о конфликте с солисткой «Стрелок»

В 2022 году, по словам Волочковой, Любомская сфотографировала ее в пикантном виде под кустом на участке, после чего танцовщица обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Любомская, в свою очередь, подала в суд на балерину за оскорбления. В 2023 году Любомская выиграла суд и отсудила у соседки 360 тысяч рублей. Суд также обязал Волочкову частично компенсировать певице расходы на адвоката — 40 тысяч рублей.