Полиция отказала Любомской в возбуждении дела против Волочковой

Екатерина Любомская, экс-солистка группы «Стрелки», обвинила Анастасию Волочкову в клевете. Любомская решила обратиться в суд для защиты чести и достоинства. Мировой суд перенаправил дело в полицию. Но и там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Теперь певица, как пишут news.ru, собирается обратиться в прокуратуру.

Любомская и Волочкова являются соседками по даче в Красногорском районе Московской области. Это уже не первая их встреча в суде. Ранее Екатерина, которую Анастасия обвиняла в сливе фотографий, где она ходит возле своего коттеджа нагишом и ходит в туалет под елку, выиграла два дела.