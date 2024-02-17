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Полиция отказала Любомской в возбуждении дела против Волочковой

Екатерина Любомская, экс-солистка группы «Стрелки», обвинила Анастасию Волочкову в клевете. Любомская решила обратиться в суд для защиты чести и достоинства. Мировой суд перенаправил дело в полицию. Но и там не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Полиция отказала Любомской в возбуждении дела против Волочковой
© РИА Новости

Теперь певица, как пишут news.ru, собирается обратиться в прокуратуру.

Любомская и Волочкова являются соседками по даче в Красногорском районе Московской области. Это уже не первая их встреча в суде. Ранее Екатерина, которую Анастасия обвиняла в сливе фотографий, где она ходит возле своего коттеджа нагишом и ходит в туалет под елку, выиграла два дела.

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Сначала певица отсудила у Анастасии 360 тысяч рублей за оскорбления. Затем заставила Волочкову компенсировать ей затраты на адвоката Суд рассмотрел просьбу Любомской и постановил взыскать с заслуженной артистки РФ 40тысяч рублей.

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