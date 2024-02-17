Лоза оценил предложение отправить Киркорова в зону боевых действий

«Если человек поет «Двигай попой», то что, ему теперь вообще не петь или петь «Не двигай попой»? Ну нет у него других песен, а сам он написать не может. И почему кто-то должен из них идти воевать? Воевать должны те, кто умеют или хотят, а эти люди там только все испортят, — сказал Лоза.