Лоза оценил предложение отправить Киркорова в зону боевых действий
Юрий Лоза прокомментировал предложение военных Киркорову снять перья, надеть маскхалат и отправиться в зону боевых действий. Композитор убежден, что каждый должен заниматься своим делом, поскольку из представителей шоу-бизнеса хороших солдат не получится. Об этом пишут news.ru.
«Если человек поет «Двигай попой», то что, ему теперь вообще не петь или петь «Не двигай попой»? Ну нет у него других песен, а сам он написать не может. И почему кто-то должен из них идти воевать? Воевать должны те, кто умеют или хотят, а эти люди там только все испортят, — сказал Лоза.
Музыкант также не поддержал требований «снять стразы и перья».
«Если у артиста веселые песни, у него на сцене прыжки, скачки, гимнастика — есть такие «физкультурники», то зачем на него одевать траурную одежду?»
13 февраля появились кадры приезда Филиппа Киркорова в Горловку. Сообщалось, что артист исполнил свою песню «Снег» перед ранеными участниками СВО в больнице №2. Помимо прочего, певец привез в Донбасс гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра.