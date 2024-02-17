«Это какой-то сюр!» Кудрявцева пожаловалась на судьбу
С Лерой Кудрявцевой недавно произошла серьезная неприятность. Во время репетиции шоу телеведущая, которая по сюжету должна была исполнить несколько танцевальных элементов, упала, сломала ногу и порвала связки.
Сейчас она страдает от боли, передвигается на костылях и ждет, когда спадет отек с травмированной конечности. Тогда ей проведут операцию на связках, пишет «Вечерняя Москва».
Лера пожаловалась на «черную полосу» в судьбе». Она обратилась к своим поклонникам в социальной сети:
«Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит, — это какой-то сюр», —написала Кудрявцева.
Лера Кудрявцева с декабря 2023 года уже несколько раз оказывалась в эпицентре негативных событий. Телеведущая объявила о разводе, у нее в квартире произошел потом, причем пострадали и соседи, а также она подверглась нападкам хейтеров из-за инцидента с бросившей детей женщиной.