«Это какой-то сюр!» Кудрявцева пожаловалась на судьбу

С Лерой Кудрявцевой недавно произошла серьезная неприятность. Во время репетиции шоу телеведущая, которая по сюжету должна была исполнить несколько танцевальных элементов, упала, сломала ногу и порвала связки.

Сейчас она страдает от боли, передвигается на костылях и ждет, когда спадет отек с травмированной конечности. Тогда ей проведут операцию на связках, пишет «Вечерняя Москва».

Лера пожаловалась на «черную полосу» в судьбе». Она обратилась к своим поклонникам в социальной сети:

«Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит, — это какой-то сюр», —написала Кудрявцева.