Даня Милохин обратился к Моргенштерну* после дебютной победы в боксе

«Алишер Моргенштерн. Поздравляю тебя с днём рождения. Этот подарок для тебя», — заявил Милохин после боя.

Для россиянина это был дебютный поединок. Планировалось, что противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Отметим, что на поединок Даня Милохин вышел с флагом России и под гимн родной страны.