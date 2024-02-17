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Даня Милохин обратился к Моргенштерну после дебютной победы в боксе

Вчера, 16 февраля, в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) проходил боксёрский турнир промоушена Alpha Fight Series. В соглавном событии российский блогер Даня Милохин техническим нокаутом в первом раунде одолел представителя Индии Аджмала Хана.

Даня Милохин обратился к Моргенштерну* после дебютной победы в боксе
© ТАСС

После окончания поединка Милохин обратился с поздравлением к рэперу Алишеру Моргенштерну.

«Алишер Моргенштерн. Поздравляю тебя с днём рождения. Этот подарок для тебя», — заявил Милохин после боя.

Для россиянина это был дебютный поединок. Планировалось, что противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Отметим, что на поединок Даня Милохин вышел с флагом России и под гимн родной страны.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом в России.

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