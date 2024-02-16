Лолита рассказала о надбавке к пенсии

В условиях продолжающегося бойкота в России 60-летняя Лолита Милявская остается без работы и съемок, что привело к увеличению у нее свободного времени. Это стало поводом для того, чтобы она начала активно заниматься своим блогом, пишет Центральная Служба Новостей. Недавно она поделилась информацией о размере своей пенсии, раскрывая, что с учетом всех надбавок она составляет почти 24 тысячи рублей. Лолита выразила благодарность правительству Москвы за это.

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Лолита также отметила, что слова благодарности адресованы тем, кто называл ее «бабкой» в комментариях к ее постам, подчеркнув свою гордость за пенсионное удостоверение и указав, что ее пенсия составляет 23 856,55 рублей. Она рассказала о том, как она помогает людям и обеспечивает свою семью, используя деньги, которые она откладывала и честно заработала на сцене. Кроме того, Милявская подчеркнула, что в вопросах налогов у нее никогда не возникало проблем, так как она всегда относилась к этому вопросу очень ответственно.