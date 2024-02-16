Стала известна сумма многомиллионных убытков Лолиты из-за отмены концертов

Она должна была заработать около 25 млн рублей. У нее в среднем концерт от 3 до 5 млн рублей. Ребята, это бизнесмены, понимаете? Это не артисты. Это бизнесмены, которые живут для своего удовольствия. Миллиардеры, понимаете, зарабатывают миллиарды в нашей стране, которые могут себе позволить прийти голыми, которые могут себе позволить пропагандировать ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), которые могут позволить там ужраться в хлам, в угар наркотиками, понимаете? И ничего им за это не будет, — высказался Бородин.