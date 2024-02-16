$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Мать Илона Маска надела уральское украшение и попала на обложку Elle

Мать самого известного предпринимателя и трикстера Илона Маска по имени Мэй Маск снялась на обложку журнала Elle в украшении от уральского ювелира.

Мать Илона Маска надела уральское украшение и попала на обложку Elle
© globallookpress.com

Автором резного голубого глаза из кварца стал камнерез из Нижнего Тагила Алексей Кузнецов – украшение изготовлено по заказу компании из Москвы с названием Maximilian Silver Label. Затем этот камень попал в распоряжение словенского Elle, а затем – и на палец матери знаменитой персоны.

Обрамление кольца сделано из серебра.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о другой связи Свердловской области и Илона Маска: уральский космонавт улетел в космос на ракете американца.

Шоу-бизнес
Алексей Кузнецов