Мать Илона Маска надела уральское украшение и попала на обложку Elle

Мать самого известного предпринимателя и трикстера Илона Маска по имени Мэй Маск снялась на обложку журнала Elle в украшении от уральского ювелира.

Автором резного голубого глаза из кварца стал камнерез из Нижнего Тагила Алексей Кузнецов – украшение изготовлено по заказу компании из Москвы с названием Maximilian Silver Label. Затем этот камень попал в распоряжение словенского Elle, а затем – и на палец матери знаменитой персоны.