Галкин* отреагировал на новость о смерти Навального*

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил соболезнования в связи со смертью осужденного оппозиционера Алексея Навального (включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму).

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. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) шоумен заявил, что у него «нет слов», и пожелал сил его родным и близким, чтобы пережить горе.

О смерти Навального ранее сообщила пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. Осужденному стало плохо в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», он потерял сознание во время прогулки. По предварительной информации, причиной смерти оппозиционера стал оторвавшийся тромб.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти Навального. По его словам, сотрудники ФСИН занимаются всеми проверками и выяснением обстоятельств случившегося. Песков подчеркнул, что в этом вопросе не требуется особых поручений.