Юрий Лоза придумал «самое страшное» наказание для Галкина* и Пугачевой

«Когда говорят – давайте их лишим чего-нибудь, накажем за отъезд, я всегда говорю: вы наказать можете единственным способом – перестать о них говорить. Вот вы сейчас раскручиваете Пугачеву, беря у меня интервью и спрашивая о ней. Все, забыли, вычеркнули! Отряд не заметил потери бойца», — высказался Лоза.

При этом артист в очередной раз напомнил, что Примадонна уже давно не записывает новых песен и не выступает. Лоза назвал ее пенсионеркой и отметил, что россияне ничего не потеряли от эмиграции знаменитостей. По словам певца, Галкину быстро нашли замену на телевидении, а по радио уже давно крутят песни современных исполнителей.