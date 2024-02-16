Вика Цыганова призналась в несбывшейся мечте

Певица Вика Цыганова призналась, что всегда мечтала иметь много детей. В беседе с «360» исполнительница рассказала, что так было в семье ее бабушки. Однако это желание артистки не сбылось, поэтому она посвятила себя помощи детским домам.

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Там много воспитанников, и они все мои. Я в детях растворяюсь моментально. <...> Я очень хотела детей, потому что у бабушки была большая семья. Я хотела еще больше, 10 детей родить. Но я понимаю, что у меня свой путь, — отметила Цыганова.

Она добавила, что недоброжелатели иногда пытаются напомнить ей и ее мужу о бездетности, однако пара не реагирует на эти провокации. Певица также рассказала, что ее тете двое сыновей подарили 26 внуков. По ее словам, они воспитываются в духе правильных ценностей и имеют высшее образование, в том числе музыкальное и художественное. Цыганова призвала всех стремиться к этому, иначе дети вырастают в пустоте и становятся несчастными.