Процесс по иску к Ивлеевой из-за «голой вечеринки» начнется 29 февраля

Лефортовский суд Москвы 29 февраля проведет предварительные слушания по иску к блогеру Анастасии Ивлеевой из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск подала Анастасия Пак, которая потребовала обязать Ивлееву перечислить 1 млрд долларов в качестве компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Также она хочет, чтобы в ее пользу 1 рубль перевела компания-владелец скандального клуба «Арт центр».

Напомним, что 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка Ивлеевой, в которой приняли участие звезды шоубизнеса. Участники мероприятия прибыли в максимально открытых наряда — например, рэпер Vasio пришел лишь в одном носке. Публикация кадров с мероприятия в Сети привела к шквалу критики в сторону звезд и организаторов.