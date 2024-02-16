Супруга Джигана пожаловалась на роды в московской больнице

Врачи начали стимулировать мне роды...всеми способами. Начиная от раскрывания руками, капельницами. В итоге я была в родах больше 24 часов. Но раскрытие было все равно слабое. И тут мне говорят, что роддом закрывается через пять часов, поэтому назначаем экстренное кесарево. В итоге меня отвезли в операционную, отрубили полностью, сделав общий наркоз, а дочь я увидела только на третий день», - рассказала историю супруга Джигана.