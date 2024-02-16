Супруга Джигана пожаловалась на роды в московской больнице
Известная блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о своих первых родах и о вынужденном кесареве в шоу «Есть вопросики» с Идой Галич.
«Я рожала Ариелу в обычной государственной больнице, бесплатно. Мы тогда были очень бедные. Выбирать мне не приходилось», - вспомнила Самойлова.
Также она объяснила, что во время первых родов у нее не было никаких показаний для кесарева.
«Беременность я проходила на легке. В итоге у меня началась уже 43 неделя, Ариела не хотела появляться на свет. И роддом, как мне сказали, должны были закрывать на «мойку».
Врачи начали стимулировать мне роды...всеми способами. Начиная от раскрывания руками, капельницами. В итоге я была в родах больше 24 часов. Но раскрытие было все равно слабое. И тут мне говорят, что роддом закрывается через пять часов, поэтому назначаем экстренное кесарево. В итоге меня отвезли в операционную, отрубили полностью, сделав общий наркоз, а дочь я увидела только на третий день», - рассказала историю супруга Джигана.
Отметим, что сейчас у Самойловой и Джигана четверо детей. Они воспитывают трех дочерей - Ариелу, Лею и Майю, и сына Давида.
Несмотря на то, что звездную пару называют одной из самых стабильных и крепких, весной прошлого года СМИ писали о расставании Джигана и Самойловой. Сам рэпер комментировал их отношения и говорил, что «накосячил».