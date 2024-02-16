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Большой концерт группы «СерьГа» 23 февраля  в клубе «Космонавт»!

Сергей Галанин и группа «СерьГа» не нуждаются в представлении. За почти 30 лет своего существования группа стала по-настоящему любимой и близкой, а песни коллектива знают все от мала до велика.

Большой концерт группы «СерьГа» 23 февраля в клубе «Космонавт»!
© Партнерский материал

Группа «СерьГа» была основана в 1994-м году рок-музыкантом, автором популярных хитов «Страна Чудес», «А что нам надо», «Спокойной ночи» и многих других, одним из участников и создателей группы «Бригада С» Сергеем Галаниным. Буквально с первых концертов группа стала одной из самых любимых и востребованных среди поклонников качественной рок-музыки.

23 февраля вы услышите и любимые песни, и совсем новые композиции. Концерт будет искренним, ярким, сердечным, собственно, как и всегда у Сергея Галанина. До встречи в клубе «Космонавт»!

Билеты и дополнительная информация:

https://www.cosmonavt.su/sergej-galanin-i-gruppa-serga

Шоу-бизнес
Сергей Галанин