22 февраля Билли Новик исполнит песни Егора Летова в клубе «Космонавт»!

Основателя и безусловного символа русской панк-музыки Егора Летова не стало в 2008 году. 19 февраля исполнится 16 лет со дня смерти лидера культовой рок-группы «Гражданская оборона», но его музыкальное наследие незыблемо и становится источником вдохновения для уже состоявшихся и еще только начинающих музыкантов. Билли Новик признается: «Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова. Лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!»