Иншаков оценил попытки звезд реабилитироваться после «голой вечеринки»

Киркоров и Лолита не вчера на свет родились. Они так ведут себя на протяжении долгого времени. Просто эта «вечеринка» у Ивлеевой стала последней каплей. <...> Молодые ребята гибнут на фронте, возвращаются домой калеками, дети остаются сиротами, семьи — без кормильцев, а российская «элита» с жиру бесится, устраивает вакханалию на глазах у всех. Как можно прощать такие вещи? — подчеркнул продюсер.