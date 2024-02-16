Вера Брежнева высказалась об обвинениях в предательстве родины

Певица Вера Брежнева столкнулась с негативом со стороны украинцев, которые уверены в том, что она предала родину. Украинцы считают, что исполнительница до последнего зарабатывала деньги в России. Певица долго хранила молчание, однако все же решила затронуть острую тему в своем микроблоге.

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— Мы, артисты, лишь вершина того айсберга — людей, живущих на две страны. Но поскольку именно мы у всех на виду, то, конечно, легче всего высказывать нам. И это происходит только в интернете, — подчеркнула Брежнева.

42-летняя исполнительница отметила, что в жизни ей встречаются только позитивные люди, с которыми они поддерживают друг друга.

Вера Брежнева недавно развелась с продюсером Константином Меладзе. Артистка раскрыла причины расставания и призналась, что в этом браке была вынуждена притворяться.