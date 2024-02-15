Билан рассказал о жизни после «голой вечеринки»

Исполнитель Дима Билан поделился, что 2023 год был переломным для него. В интервью для Woman.ru он рассказал, что пережил много неприятностей, но верит, что худшее уже позади.

Билан участвовал в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в декабре прошлого года. Это событие стало одним из самых скандальных и обсуждаемых среди российских звезд.