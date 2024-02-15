Билан рассказал о жизни после «голой вечеринки»
Исполнитель Дима Билан поделился, что 2023 год был переломным для него. В интервью для Woman.ru он рассказал, что пережил много неприятностей, но верит, что худшее уже позади.
Билан участвовал в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в декабре прошлого года. Это событие стало одним из самых скандальных и обсуждаемых среди российских звезд.
Певец отметил, что прошел через много испытаний, о которых не пишут в СМИ. Он ощущал, что проходит через трудные времена, но радуется, что этот эпизод заканчивается.