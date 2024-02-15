Общественники попросили отменить концерт Хазанова

По данным издания, общественники написали в своем заявлении, что Хазанов уехал из России после начала СВО, а потом записал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам». По их мнению, таким образом артист якобы скрытно поддерживает вооруженные силы Украины.

Общественники требуют проверить Хазанова по делу о дискредитации российской армии. Выступление должно состояться 15 февраля. Как отмечает Mash, если правоохранители найдут нарушения, то мероприятие может сорваться.

В марте 2022 года Хазанов уехал из России, где несколько месяцев проводил время в Латвии. По словам ближайшего окружения актера, там он проходил лечение, однако подробности заболевания не были известны.