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Киркоров возглавит жюри пятого сезона шоу «Маска»

Шоумен Филипп Киркоров возглавит жюри пятого сезона популярного шоу «Маска», рассказали организаторы проекта. Об этом пишет РИА «Новости».

Киркоров возглавит жюри пятого сезона шоу «Маска»
© РИА Новости

Певец отметил, что «Маска» - это замечательный проект, где «потрясающие артисты, каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас».

По данным агентства, в жюри также будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Кроме того, зрители увидят Диму Билана и Анатолия Цоя.

Ведущим проекта по традиции станет певец и музыкант Вячеслав Макаров. Премьера юбилейного сезона шоу выйдет 18 февраля в 20:20 на телеканале НТВ.

Шоу-бизнес
Анатолий Цой
Регина Тодоренко
Тимур Родригез
Вячеслав Макаров
Дима Билан
Филипп Киркоров
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