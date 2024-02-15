Киркоров возглавит жюри пятого сезона шоу «Маска»

Шоумен Филипп Киркоров возглавит жюри пятого сезона популярного шоу «Маска», рассказали организаторы проекта. Об этом пишет РИА «Новости».

Певец отметил, что «Маска» - это замечательный проект, где «потрясающие артисты, каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас».