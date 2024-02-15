Киркоров возглавит жюри пятого сезона шоу «Маска»
Шоумен Филипп Киркоров возглавит жюри пятого сезона популярного шоу «Маска», рассказали организаторы проекта. Об этом пишет РИА «Новости».
Певец отметил, что «Маска» - это замечательный проект, где «потрясающие артисты, каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас».
По данным агентства, в жюри также будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Кроме того, зрители увидят Диму Билана и Анатолия Цоя.
Ведущим проекта по традиции станет певец и музыкант Вячеслав Макаров. Премьера юбилейного сезона шоу выйдет 18 февраля в 20:20 на телеканале НТВ.
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