В Петербурге налоговики начали проверки бизнеса Ивлеевой
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга вслед за московскими коллегами начали проверять ИП блогера Анастасии Ивлеевой. Проверки начались после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Питерские налоговики начали выездную проверку ИП Анастасии Ивлеевой», — говорится в сообщении.
Сотрудники ФНС начали проверки после обращения Виталия Бородина, попросившего изучить документы блогерши.
Ранее сообщалось, что после проведения «голой вечеринки» Ивлееву начали проверять налоговые службы по поводу неуплаты налогов. ФНС также запрашивала информацию, которая касается рекламы у блогера. Кроме того, Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.