В Петербурге налоговики начали проверки бизнеса Ивлеевой

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга вслед за московскими коллегами начали проверять ИП блогера Анастасии Ивлеевой . Проверки начались после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина . Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что после проведения «голой вечеринки» Ивлееву начали проверять налоговые службы по поводу неуплаты налогов. ФНС также запрашивала информацию, которая касается рекламы у блогера. Кроме того, Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.