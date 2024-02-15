Самойлова рассказала, как спасала рэпера Джигана от зависимости

Блогерша и модель Оксана Самойлова откровенно рассказала о зависимости своего супруга, рэпера Джигана. Она поделилась этим с ведущей Идой Галич в ее Youtube-шоу «Есть вопросики».

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Оксана Самойлова заявила, что у ее мужа появились проблемы с наркотическими веществами на последних месяцах ее четвертой беременности. Тогда пара находилась в Америке вместе с родителями блогерши. Модель призналась, что сначала она «не понимала, что происходит», поскольку раньше никогда с таким не сталкивалась.

«Ты смотришь на человека и видишь только оболочку. Это не Денис, это не мой муж, не Джиган, а что-то непонятное вообще», — сказала Оксана Самойлова.

Второй эпизод начался после рождения их сына Давида, во время карантина при коронавирусе.

«Одна. С четырьмя детьми. И начинается ковид. И с Денисом, который не то что в себе, – это не Денис. Он делал страшные вещи. Слава богу, еще была няня, она помогала. Мы успели последним эвакуационным рейсом улететь. Он еще был в измененном сознании, когда мы вылетали. Я его просто накачала транквилизаторами», — вспомнила модель.

После возвращения в Москву рэпер лег лечится. По словам блогерши, ее супруг пришел в себя только спустя три месяца. Оксана Самойлова призналась, что забирала у Джигана его мобильный телефон, чтобы он не выходил в прямые эфиры и не общался в таком состоянии с поклонниками.

Модель также отметила, что ее старшей дочери Ариэлле пришлось работать с психологом после случившегося.

«Понятное дело, что это не проходит бесследно. Это огромная травма для всех детей», — сказала Самойлова.