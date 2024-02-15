Самойлова рассказала, как спасала рэпера Джигана от зависимости

Блогер и бизнесвуман Оксана Самойлова рассказала Иде Галич в ее Youtube-шоу «Есть вопросики» о том, как «вытаскивала» из наркозависимости своего мужа рэпера Джигана, подчеркнув, что больше не намерена его прощать.

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В 2020 году после рождения долгожданного сына Давида Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштеин) угодил в американскую реабилитационную клинику. Вернувшись в Россию, он продолжил делать странные эфиры в соцсетях, во время которых играл острым ножом с маленькими дочерьми и устраивал вечеринки вместо режима самоизоляции в пандемию коронавируса.

На фоне такого поведения мужа Оксана Самойлова подала на развод после 10 лет совместной жизни и рождения четверых детей. Свое решение она объяснила тем, что больше не может терпеть выходки рэпера. Однако потом стало известно, что супруги помирились.

В интервью Иде Галич Оксана Самойлова рассказала, что проблемы начались еще до рождения сына, но она сначала вообще не понимала, что происходит с мужем.

«Ты смотришь на человека и видишь только оболочку. Это не Денис, это не мой муж, не Джиган, а что-то непонятное вообще. (…) Слава богу, были родители, нам удалось его привести в чувство, откапать. Потом родился Давид, и у него случился второй круг», - заявила она.

При этом во время рецидива родители блогера уже улетели из США, так как «все было окей», и Самойлова сталась одна с четырьмя детьми в совершенно незнакомой стране.

«И начинается ковид. И с Денисом, который не то, что не в себе, – это не Денис. Он делал страшные вещи. Слава богу, еще была няня, она помогала. Мы успели последним эвакуационным рейсом улететь. Он еще был в измененном сознании, когда мы вылетали», - рассказала она.

По словам Самойловой, в Москве рэпер лег на реабилитацию и пришел в себя только через три месяца. При этом многие его поклонники, смотревшие эфиры исполнителя в соцсетях, даже не подозревали, насколько это страшная трагедия для семьи.

Блогер отметила, что они с мужем после 15 лет отношений и рождения четырех детей «одно целое», но она больше не готова прощать ему такое поведение.