Волочкова попросила фанатов о помощи на фоне пожара в «Известия Hall»

Балерина Анастасия Волочкова в своем Telegram-канале пожаловалась, что пожар в столичном «Известия Hall» сорвал ее новое шоу «Одержимость».

«Искренне сопереживаю о случившемся. Так получилось, что после проведенного шоу в зале «Мир», пригласительные, которые я по традиции распространяю бесплатно, уже отданы хорошим людям. Моя команда сейчас думает, чем помочь любимому залу «Известия Hall». А также мы ищем площадку для проведения нашего шоу», — написала Волочкова.

Она уточнила, что уже распространила бесплатные пригласительные для многодетных семей, участников СВО и их родственников. Волочкова призналась, что все-таки хотела бы выступить 25 февраля, чтобы не подвести ожидания фанатов. При этом танцовщица уточнила, что ей обязательно нужна концертная площадка с большим экраном.