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Рэпер Моргенштерн посвятил пост украинской блогерше на фоне слухов о разрыве

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) намекнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на воссоединение с украинской TikTok и Onlyfans блогершей Лизой Василенко, опубликовав пост к 14 февраля.

Моргенштерн* воссоединился с украинской блогершей Василенко
© Газета.Ru

«Спасибо, что превращаешь мою жизнь в кино», — написал исполнитель.

Он сопроводил публикацию рядом совместных снимков с девушкой.

В ноябре Моргенштерн сообщил, что расстался с Василенко. Он назвал девушку свой «первой сумасшедшей любовью». Моргенштерн пояснил тогда, что любит и уважает свою бывшую девушку, однако на данный момент он не готов к серьезным отношениям.

«Лизе нужен партнер и семья, а я не готов», — отметил рэпер.

В апреле 2022 года Моргенштерн развелся с Диларой Зинатуллиной. Девушка признавалась, что их отношения дали трещину после свадьбы. Она отметила, что после свадьбы они погрязли в бытовых проблемах и рутине повседневности. Зинатуллина подчеркнула, что ей удалось расстаться без скандалов с бывшим возлюбленным, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

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