Меган Фокс публично оскорбила украинских женщин

Актриса Меган Фокс ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) хейтерам, которые критикуют ее внешность.

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Интернет-пользователи стали негативно высказываться в адрес актрисы после того, как в сети завирусилось ее фото на вечеринке в ночном клубе Zouk в Лас-Вегасе. Они раскритиковали внешность Меган Фокс, заявив, что она изменилась до неузнаваемости из-за пластических операций. Звезда не стала молчать и опубликовала снимки с мероприятия, сделанные с более удачного ракурса.

«Оказывается, это была всего лишь темная фотография на мобильном телефоне, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла. Когда на самом деле я выгляжу как одна из супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии», — написала Фокс.

Однако интернет-пользователи обратили внимание не на фото, а на высказывание в адрес украинских женщин.

«Очень грубо так говорить про украинок. Ты показала, кто ты есть на самом деле», «Еще не поздно удалить слово «украинская», «Это так неуважительно по отношению к украинкам и японкам», «Отвратительное высказывание про Украину», — писали в комментариях.

Спустя несколько часов Меган Фокс попыталась объясниться перед теми, кого обидели ее слова.

«Боже, я не это имела в виду. Украинские женщины очень горячие, в моей голове и надувные куклы тоже горячие. Дайте пошутить», — отметила Фокс.