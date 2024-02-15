Киркорова упрекнули за спетую военным в ДНР песню украинской артистки

Народного артиста России Филиппа Киркорова упрекнули за спетую российским военным в ДНР песню украинской артистки Ирины Билык. Наблюдением о репертуаре певца поделилась в своем Telegram-канале журналистка издания "Блокнот Донецк" Юлия Скубаева.

"Киркоров спел раненым бойцам в Горловке песню украинской певицы Ирины Билык "Снег". Хорошо, что не Гимн Украины", - написала она.

Скубаева также иронично отметила, что Киркорову простят подобный выбор за гуманитарную помощь.

"Но он привез гуманитарку. Поэтому мы опять поймем и простим", - добавила журналистка.

Она напомнила, что Ирина Билык в 2018 году во время концерта во Львове высказывалась против России и отказалась признавать Крым российским регионом.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал "ту дверь".