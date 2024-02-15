Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале осудила травлю певицы Лолиты Милявской и артиста Филиппа Киркорова.

"Какой закон она нарушила? Сколько можно еще искать "врагов" и пятую колонну? Это же превратилось просто в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание "кто же еще враг". Зачем устраивать это все?" - написала телеведущая.

Собчак призвала общественников, которые выступают за отмену концертов артистов, оставить их в покое. Она заявила, что Милявская всегда "плакала и сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках", отметив, что певица помогала нуждающимся еще до скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой.

Недавно Милявская в соцсетях возмутилась общественникам и обратилась к ним напрямую с фразой: "А где вы были?" Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновенийи покупала аппаратуру для больниц. Она также спонсировала операции для людей с тяжелыми заболеваниями.