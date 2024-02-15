Уехавший из России комик объявил о завершении карьеры

Популярный в России стендап-комик Дмитрий Романов, ранее уехавший из страны, объявил, что после завершения гастрольного тура прекратит выступать. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он сообщил, что намерен заниматься инфобизнесом.

© Личный архив Дмитрия Романова

«Я заканчиваю в этом году гастрольный тур, приезжаю в те города, в которых еще не был, и дальше не планирую этим заниматься. Так что успейте попасть на меня вживую», — предупредил Романов.

По словам комика, ему очень нравится сфера инфобизнеса. Юморист заявил, что в прошлом году провел свое первое наставничество, в рамках которого тесно работал с людьми в течение двух месяцев. Романов отметил, что продолжит этим заниматься.

При этом он заверил, что в инфобизнесе его интересует не столько высокий заработок, сколько возможность быть полезным людям и получать их благодарность.