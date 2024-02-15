Неизлечимое заболевание «крепкого орешка» кардинально изменило не только его жизнь, но и жизнь всей семьи Уиллис. Эмма Хеминг говорила, что лобно-височная деменция — диагноз, который морально влияет и на самого пациента, постепенно теряющего когнитивные способности, и на его близких. Модели, ее двум дочерям, а также наследницам актера от Деми Мур приходится наблюдать, как Брюс угасает. Впрочем, Эмма нашла утешение в просветительской деятельности, а еще исполняет роль посредника между актером и его поклонниками.

Супруга звезды откровенно и моментально отвечает на вопросы аудитории, а еще периодически дает понять, что у Брюса ухудшений нет. В День святого Валентина, например, Эмма опубликовала трогательное фото, на котором она и актер обнимаются на фоне Ниагарского водопада.

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«Любовь — прекрасная вещь», — гласит краткая подпись.

Поклонники уж было подумали, что фото сделано накануне, но звезда в комментариях уточнила, что снимок архивный, датирован 2010 годом.

Вопросов о состоянии Брюса у подписчиков не было, поскольку они знают, что Эмма бы об изменениях сообщила. Сейчас поклонники актера и все, кто каким-то образом столкнулся с таким же недугом, ждут новостей о грядущей книге Эммы, которую она написала благодаря «новообретенной роли партнера по уходу».