Бузова рассказала о свидании с Дибровым

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с kp.ru, что проведет День святого Валентина с коллегой Дмитрием Дибровым.

По словам Бузовой, у нее будет «свидание» с Дибровым. Коллеги вместе проведут весь день на съемках нового шоу «Это нормально?». Телеведущая отметила, что они работают допоздна.

«14 февраля буду работать, поскольку я выбираю людей, выбираю вас! Чтобы было, что смотреть людям! Если меня пригласят на свидание, то я не смогу поехать», — поделилась артистка.

Бузова призналась, что из-за плотного графика она даже не может поехать домой. Певица ночует в отеле рядом с павильоном, где проходят новые съемки. Из-за этого у исполнительницы сложилось впечатление будто она не в Москве.