Муж Аллы Пугачевой поделился редким снимком с певицей

Алла Пугачева, популярная российская исполнительница, недавно вновь обосновалась в Израиле, где она в основном проводит время со своими детьми, Гарри и Лизой, а также старается находить время для общения с мужем, Максимом Галкиным*, чьи визиты домой стали более редкими.

С окончанием своей концертной карьеры, Пугачева перестала участвовать в финансовых делах семьи, роль которой теперь выполняет Галкин*. В начале 2024 года Галкин* отправился в международный гастрольный тур, который позволяет ему поддерживать стабильный уровень дохода для семьи, путешествуя по миру и выступая в различных городах.

В последнее время Пугачева стала реже появляться на публике и в социальных сетях, предпочитая личные встречи с друзьями и посещение их концертов. Редко когда она делится снимками в своем аккаунте и взаимодействует с поклонниками. Недавно Галкин* поделился с поклонниками нечасто встречающимся кадром Пугачевой, на котором она была запечатлена в повседневном образе, пытаясь дозвониться другу, сообщает портал boda.

Обсуждения о здоровье звезды все чаще всплывают в сети, особенно после слухов о ее травме ноги, из-за которой она якобы испытывает трудности с передвижением. Это стало одной из причин, почему артистка редко покидает свой дом. На слухи о своем здоровье Пугачева пока не дала официальных комментариев.