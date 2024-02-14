Светлана Лобода лишилась вида на жительство в России

Певица Светлана Лобода потеряла вид на жительство в России. На основании этого УФНС ликвидировало ИП певицы 2 февраля, следует из базы данных "Чекко".

Российского паспорта у Лободы не было. Но бизнес в России она вела на основании вида на жительства. Сейчас срок его действия истек.

В качестве индивидуального предпринимателя артистка зарегистрировалась 17 августа 2018 года. Как основной вид деятельности певица указала в учредительных документах деятельность в области исполнительских искусств. Но также при регистрации она отметила готовность заниматься деятельностью в области теле- и радиовещания, участвовать в производстве фильмов и сериалов, а также в создании веб-сайтов.

Плюс в документах значилось, что Лобода может заниматься деятельностью по организации конференций и выставок, консультировать по вопросам коммерческой недвижимости и управления и работать с рекламой.

Зарегистрировано ИП было в подмосковных Химках. Сейчас певица проживает за границей.