Известный российский певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную во дворце культуры «Шахтер» в Горловке, где впервые прозвучала «Атлантида» — его песня, ставшая хитом.

Исполнитель написал под постом, что «сегодня этот зал [в ДК] разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я».

Киркоров выразил надежду, что ДК будет восстановлен и нем снова зазвучит музыка.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поездку певца в ДНР, сообщила, что он поддерживал детей, раненых и социальные учреждения на протяжении жизни. Вместе с тем, добавила она, «мало кто об этом знает».

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Советник главы ДНР Ян Гагин заметил, в свою очередь, что приезд шоумена — вынужденная мера для «отмены отмены». Он добавил, что сомневается в искренности исполнителя.