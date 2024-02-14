"Не разрушен я". Киркоров прокомментировал поездку в Горловку
Известный российский певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную во дворце культуры «Шахтер» в Горловке, где впервые прозвучала «Атлантида» — его песня, ставшая хитом.
Исполнитель написал под постом, что «сегодня этот зал [в ДК] разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я».
Киркоров выразил надежду, что ДК будет восстановлен и нем снова зазвучит музыка.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поездку певца в ДНР, сообщила, что он поддерживал детей, раненых и социальные учреждения на протяжении жизни. Вместе с тем, добавила она, «мало кто об этом знает».
Советник главы ДНР Ян Гагин заметил, в свою очередь, что приезд шоумена — вынужденная мера для «отмены отмены». Он добавил, что сомневается в искренности исполнителя.
Напомним, что отношение к Киркорову в обществе изменилось на фоне его номера с крестом и участия в так называемой «голой вечеринке», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Организаторы стали отменять концерты с его участием, кроме того, певца «убрали» из ряда программ на телевидении.