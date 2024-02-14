Киркоров впервые высказался о своей поездке в зону СВО

«"Шахтер", Горловка. В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит "Атлантида". Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев», — подписал публикацию Киркоров.