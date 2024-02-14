«Надеюсь, что благоразумие будет соблюдено. Если мы опираемся на тот же самый закон о банкротстве, когда у человека изымается за долги все, но, по крайней мере, остается единственное жилье... Здесь, я думаю, законодатель не пойдет на то, чтобы у так называемого врага народа забирать единственное место жительства, просто выгонять его на улицу. Мне кажется, хоть что-то должно остаться. Думаю, что это больше сделано как элемент воздействия на большую часть аудитории, но чтобы это возымело больший эффект, будут привлечены медийные лица… Чтобы показать на их примере, что будет с простым гражданином, если даже у такого можно забрать имущество. При этом нет такой привязки, что лицо обязательно должно находиться где-то за границей», – сказал Кваша.