Певица Лолита решила восстановить храм на новых территориях России и выступила в своем Telegram-канале с обращением «к общественникам», призывающим отменять ее концерты.

«Мои концерты отменены по просьбе общественников, потому что они считают меня недостаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса: "Где вы были?" И вы прекрасно знаете значение этого вопроса», — заявила она.

По словам певицы, ее сложно в чем-то упрекнуть, так как она регулярно ездила по госпиталям, покупала оборудование, а также телевизоры в палаты людям, которые получили серьезные травмы.

«Я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт ввиду увечий, могли смотреть хотя бы телевизор с разными развлекательными программами», — рассказала она.

Также Лолита напомнила, что была одной из первых, кто давал концерты в Донецке и Луганске.

«Я пела, а взрослые мужики плакали. А после концерта они мне рассказывали про боевые действия и тот ужас, который они и их семьи пережили. Я про это все писала, но разве вам это было интересно? Откуда такое желание видеть людей раздавленными?» — поинтересовалась звезда.

По словам Лолиты, за ее счет сделана не одна операция, но она предпочитала об этом не говорить. Певица также отметила, что намерена принимать участие в восстановлении храма на одной из новых российских территорий.

«Но давайте так, я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться», — подытожила Милявская.

21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла так называемая «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, в которой приняли участие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Лолита. Участники мероприятия прибыли в максимально открытых нарядах. В частности, рэпер Vasio пришел на вечеринку лишь в одном носке.