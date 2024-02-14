Звездный адвокат дал совет «отмененным» артистам

Все это («отмены» артистов. — NEWS.ru) происходит негласно, зачастую артисты узнают об этом в последний момент, прямо никто не говорит. <...> Скорее всего, попытка обжаловать те или иные вещи в суде вызовет еще большую неприязнь у тех, кто принимал эти решения, может быть злость. Скорее всего, это приведет к обратному эффекту. Я предполагаю, что поездка с концертами в зону СВО для тех артистов, которые переживают в связи с «отменой», возможно в теории является более эффективной, чем обжалование в судебном порядке, — заявил Жорин.