«Не сложилось»: Татьяна Буланова рассказала, как проведет День святого Валентина
День святого Валентина — это красивый праздник. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова.
Она отметила, что сама никогда особо не отмечала День всех влюбленных, но мечтала, что когда-то встретит своего любимого человека.
— Давайте признаемся, что это очень красивый праздник. Но у меня не сложилось традиции отмечать его. Я считаю, что он больше подходит молодым парам, у которых только начинаются отношения, — подчеркнула Буланова.
По ее словам, этот день она проведет в компании со своим супругом — 35-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Вместе они посетят их любимый ресторан.
Что касается российского аналога праздника — Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, то этот день, как считает звезда, посвящен уже семейным парам, прожившим вместе много лет.
— Не зря в самом название фигурирует слово «семья», — заметила певица.
Артистка 2 июня 2023 года сыграла свадьбу с экс-теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Недавно Буланова призналась, что хочет родить от нового мужа, однако афишировать деликатное положение певица не планирует. Среди прочего певица призналась, что ее предыдущие браки действительно были проблемными, и объяснила, что послужило поводом для разводов.