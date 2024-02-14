Татьяна Буланова рассказала, как проведет День святого Валентина

День святого Валентина — это красивый праздник. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова.

© Вечерняя Москва

Она отметила, что сама никогда особо не отмечала День всех влюбленных, но мечтала, что когда-то встретит своего любимого человека.

— Давайте признаемся, что это очень красивый праздник. Но у меня не сложилось традиции отмечать его. Я считаю, что он больше подходит молодым парам, у которых только начинаются отношения, — подчеркнула Буланова.

По ее словам, этот день она проведет в компании со своим супругом — 35-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Вместе они посетят их любимый ресторан.

Что касается российского аналога праздника — Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, то этот день, как считает звезда, посвящен уже семейным парам, прожившим вместе много лет.

— Не зря в самом название фигурирует слово «семья», — заметила певица.