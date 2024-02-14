Умер "диджей № 1" Эдди Чиба
13 февраля ушел из жизни Эдди Чиба, огромная легенда раннего, корневого хип-хопа - одна из осевых.
Чиба - нью-йоркский музыкальный новатор, бывший, по оценкам знатоков, "клубным диджеем номер один" в 1970-х.
Эдди был близким другом DJ Hollywood (Энтони Холлоуэй, в декабре ему исполнилось 69 лет), человека, который в 1978-м первым принес свои вертушки и микшер на живое выступление в серьезный зал.
О смерти титана 13 февраля передает HipHopDX.
Эдвард Стерджис (настоящее имя артиста) был госпитализирован в прошлом году - по причине, которая не афишируется.
Его кончину подтвердил Рассел Симмонс, основатель лейбла Def Jam - именно Чиба вдохновил его начать карьеру: в 1977-м Симмонс увидел выступление диджея в Гарлеме.