Умер "диджей № 1" Эдди Чиба

13 февраля ушел из жизни Эдди Чиба, огромная легенда раннего, корневого хип-хопа - одна из осевых.

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Чиба - нью-йоркский музыкальный новатор, бывший, по оценкам знатоков, "клубным диджеем номер один" в 1970-х.

Эдди был близким другом DJ Hollywood (Энтони Холлоуэй, в декабре ему исполнилось 69 лет), человека, который в 1978-м первым принес свои вертушки и микшер на живое выступление в серьезный зал.

О смерти титана 13 февраля передает HipHopDX.

Эдвард Стерджис (настоящее имя артиста) был госпитализирован в прошлом году - по причине, которая не афишируется.