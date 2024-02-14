В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой

В Киргизии отменили концерт певицы Веры Брежневой. Выступление в рамках гастрольного тура должно было состояться в Бишкеке 19 февраля, сообщает Shot.

По словам организаторов площадки, на которой должен был пройти концерт, мероприятие отменили по «техническим причинам». Зрителям обещали вернуть денежные средства за билеты.

В Киргизии также не раз отменяли выступления российских артистов, которые уехали из России. Ранее там не дали выступить Моргенштерну (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), группам «Би-2» и «Порнофильмы», а также певице Диане Арбениной.