В Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой

В Бишкеке отменили концерт Брежневой
В Киргизии отменили концерт певицы Веры Брежневой. Выступление в рамках гастрольного тура должно было состояться в Бишкеке 19 февраля, сообщает Shot.
По словам организаторов площадки, на которой должен был пройти концерт, мероприятие отменили по «техническим причинам». Зрителям обещали вернуть денежные средства за билеты.
В Киргизии также не раз отменяли выступления российских артистов, которые уехали из России. Ранее там не дали выступить Моргенштерну (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), группам «Би-2» и «Порнофильмы», а также певице Диане Арбениной.
Ранее сообщалось, что предстоящие концерты рок-группы «Слот» в ряде городов отменяются. Они должны были пройти в Тамбове, Пензе и Тольятти. В первом городе из указанных они были запланированы на 15 февраля, во втором – на 17-е число, в третьем – на 18-е.