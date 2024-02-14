НТВ призвал Собчак доказать наличие у нее чести и достоинства

Редакция НТВ попросила журналистку и телеведущую Ксению Собчак , заявившую о намерении подать иск на телеканал, предоставить в суд результаты экспертизы «о наличии у нее чести и достоинства». Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте НТВ в Telegram.

«Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», - говорится в сообщении.

Ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что после выхода на НТВ фильма о ней решила подать в суд иск против телеканала за клевету с целью защиты чести и достоинства, а также «за воровство материалов из ютуба и соцсетей». Журналистка также усомнилась в компетентности экспертов, привлеченных к участию в фильме, и отметила, что он является «отчаянной натяжкой совы на глобус».