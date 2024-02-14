Концерт Лолиты отменили в Екатеринбурге

Концерт Лолиты Милявской, который должен был пройти в марте в Екатеринбурге, отменили. Об этом РИА Новости сообщили в дирекции развлекательных мероприятий "Екатеринбург - ЭКСПО".

Выступление певицы должно было пройти в столице Урала 21 марта. Накануне продажу билетов приостановили на "Яндекс Афише" и на сайте площадки МТС Live Холл. Кроме того, шоу Лолиты исчезло из перечня событий "ЭКСПО".

"Концерт не состоится по независящим от площадки причинам", - заявила собеседница агентства.

Ранее также был отменен концерт Лолиты, который был запланирован на 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми.

До этого стало известно, что во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться во Владивостоке 19 марта.