Певица Тейлор Свифт появилась на публике в образе за $62 тысячи. Об этом сообщает Daily Mail.

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34-летняя певица посетила матч своего нового бойфренда Трэвиса Келси. Тейлор Свифт была одета в черные джинсы Area, вязаный топ Dion Lee, бомбер WEAR by Erin Andrews Chiefs, замшевые ботильоны Christian Louboutin. В руках она держала клатч Judith Leiber. Образ дополнило колье с бриллиантами Stephanie Gottlieb за $7,5 тысяч и рубиновый браслет Shay Jewelry за $19 тысяч. Журналисты сайта отметили, что общая стоимость образа составила $62 тысячи.