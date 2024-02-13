Тейлор Свифт пришла на матч бойфренда в образе за $62 тысячи
Певица Тейлор Свифт появилась на публике в образе за $62 тысячи. Об этом сообщает Daily Mail.
34-летняя певица посетила матч своего нового бойфренда Трэвиса Келси. Тейлор Свифт была одета в черные джинсы Area, вязаный топ Dion Lee, бомбер WEAR by Erin Andrews Chiefs, замшевые ботильоны Christian Louboutin. В руках она держала клатч Judith Leiber. Образ дополнило колье с бриллиантами Stephanie Gottlieb за $7,5 тысяч и рубиновый браслет Shay Jewelry за $19 тысяч. Журналисты сайта отметили, что общая стоимость образа составила $62 тысячи.
Впервые новости о романе пары появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили папарацци. В сентябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями. А недавно пресса писала, что Свифт планирует обручиться с бойфрендом-футболистом этим летом.