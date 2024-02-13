Певица Лолита Милявская рассказала, что отработала «юбилейный тур» до Нового года, далее были плановые концерты. Об этом пишет РБК.

Ранее в СМИ появились публикации об отмене всех выступлений исполнительницы в городах России, что были запланированы в рамках тура к 60-летию певицы.

«У меня не было юбилейного тура. Я успела его отработать до Нового года. После были плановые концерты»,— пояснила Лолита.

Артистка заметила, что ничего не знает про отмены концертов. Она добавила, что по этому вопросу следует обращаться к директорам площадок.

Напомним, что концертные площадки начали отменять мероприятия с Лолитой после того, как она приняла участие в так называемой «голой вечеринке», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой.