Лолита о «юбилейном туре»: отработала до Нового года
Певица Лолита Милявская рассказала, что отработала «юбилейный тур» до Нового года, далее были плановые концерты. Об этом пишет РБК.
Ранее в СМИ появились публикации об отмене всех выступлений исполнительницы в городах России, что были запланированы в рамках тура к 60-летию певицы.
«У меня не было юбилейного тура. Я успела его отработать до Нового года. После были плановые концерты»,— пояснила Лолита.
Артистка заметила, что ничего не знает про отмены концертов. Она добавила, что по этому вопросу следует обращаться к директорам площадок.
Напомним, что концертные площадки начали отменять мероприятия с Лолитой после того, как она приняла участие в так называемой «голой вечеринке», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой.
В частности, с афиши тюменской филармонии пропало объявление о концерте Милявской, запланированном на 25 марта 2024 года в рамках тура в честь 60-летия певицы.