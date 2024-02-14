Ведущей "Новой Фабрики звезд" на ТНТ станет Регина Тодоренко

"Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее. И не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому, когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я очень сильно обрадовалась!", - призналась Регина.