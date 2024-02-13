Актер Милош Бикович впервые показал фото с сыном

Сербский актер Милош Бикович (дилогия "Холоп") в социальной сети с картинками, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), разместил первое фото с новорожденным сыном.

Лицо малыша заботливый отец прикрыл смайликом, а сам буквально светится от счастья, держа на руках "самое важное". Похоже, недавняя спешная замена его кандидатуры на роль в третьем сезоне сериала Белый лотос" HBO на Джулиана Костова совсем не беспокоит актера.

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Ивана Малич родила актеру ребенка в начале января. Буквально за несколько недель до этого стало известно о тайной женитьбе пары. Проболтался о ней друг Биковича, актер Иван Охлобыстин.